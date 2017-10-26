В Ярославской области планируют создать региональную лизинговую компанию

Реализацию государственных и областных целевых программ в экономике, сфере инвестиций и предпринимательства обсудили сегодня на профильном комитете в областной Думе.

Так, за неполный год индекс промышленного производства составил почти 120%. И это на 17,5% выше, чем в целом по стране. Благодаря этому, регион занял 6 место в России и 1 в Центральном федеральном округе. Но надо двигаться дальше.

Повысить конкурентоспособность области и поддержать местные предприятия может региональная лизинговая компания. Для её создания необходимо предусмотреть в бюджете 500 миллионов рублей. Это позволит получить федеральное софинансирование в размере 1,5 миллиарда рублей. В стране планируется создание всего четырех таких организаций. Одна из них уже функционирует в Татарстане.

«Формально, любой предприниматель может обратиться в эту региональную лизинговую компанию. Но, в целом понятно, что каждый регион будет отдавать предпочтение, в первую очередь, своим предпринимателям. И возможность воспользоваться таким инструментом в регионе позволит привлекать дополнительные средства. В том числе и для модернизации промышленности»,— сообщила Галина Пенягина — директор Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.

В ближайшее время депутаты решили обсудить и развития индустриального парка «Новосёлки». Кроме того, народные избранники инициировали создание рабочей группы по созданию в Тутаеве территории опережающего развития.