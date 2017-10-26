В Ярославской области планируют создать региональную лизинговую компанию

Реализацию государственных
Так,
Повысить конкурентоспособность области
«Формально, любой предприниматель может обратиться
В ближайшее время депутаты решили обсудить
«Сегодня шла речь
Реализацию государственных
Так,
Повысить конкурентоспособность области
«Формально, любой предприниматель может обратиться
В ближайшее время депутаты решили обсудить
«Сегодня шла речь
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