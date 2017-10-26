В Ярославле отремонтируют новостройку, которая трещит по швам

Жители дома по улице Гончарова отстаивают свое право жить
«Мой
«Основная проблема состоит
По решению суда стройку
«Образование трещин
По мнению экспертов, сам дом
«Делаем инъекцию
Работы будут проведены
Жители дома по улице Гончарова отстаивают свое право жить
«Мой
«Основная проблема состоит
По решению суда стройку
«Образование трещин
По мнению экспертов, сам дом
«Делаем инъекцию
Работы будут проведены
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