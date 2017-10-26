В Ярославле отремонтируют новостройку, которая трещит по швам

Жители дома по улице Гончарова отстаивают свое право жить в нормальных условиях. И трещины на стенах в их квартирах — совсем не то, о чем они мечтали. Позади походы по всем инстанциям и суды. Просили помощи и у народного контроля «Вестей». И вот сегодня стало известно, что в доме все-таки устранят дефекты. Экспертиза установила и причины проблем.

«Мой дом — моя крепость» — не про новостройку на Гончарова. «Вести» уже рассказывали историю высотки в трещинах. При этом дому всего два года. По мнению жителей, причина их бед — стройка по соседству.

«Основная проблема состоит в том, что рядом строится в 7,5 метрах 21-этажный дом, который по заключению Московского МЧС влияет на наш дом»,— рассказал Алексей Задворный — житель дома.

По решению суда стройку в середине лета уже останавливали. Нарушения застройщик устранил. Накануне возобновления работ, мэрия провела экспертизу, специалисты изучили воздействие стройки на соседние дома.

«Образование трещин в доме на Гончарова не является следствием продолжения строительства и не будет являться»,— сообщил Сергей Тарасов — первый заместитель мэра Ярославля.

По мнению экспертов, сам дом на Гончарова был построен с нарушениями. С наружной стороны использовали керамический кирпич, а внутри силикатный. При усадке дома, это вероятнее всего, и привело к появлению трещин. Устранить дефекты взялось руководство соседней стройки. Уже через неделю начнутся ремонтные работы.

«Делаем инъекцию из специальных растворов разных смесей, армируем и снова штукатурим»,— сказал Сергей Гусев — главный инженер строительной компании.