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Четверг, 26 Октябрь 2017 17:59

Аэролодка «Пиранья» поступила на вооружение ярославских спасателей

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«Пиранья» на службе спасателей. На вооружение Центра гражданской защиты Ярославля поступило современное плавсредство — аэролодка. Благодаря особой конструкции, ее можно использовать в любую погоду. Особенно в межсезонье, когда приходится работать и на открытой воде, и на льду одновременно. Она отлично зарекомендовала себя на мелководье и в местах с густой растительностью. Скорость «Пиранья-2» развивает значительную — до 100 км в час. Пока аэролодку не обкатали.

Когда она выйдет в акваторию Волги и Которосли, расскажем в итоговом выпуске «Вестей» в 20.45.

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