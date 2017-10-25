Пациентов Детской клинической больницы № 1 Ярославля временно переводят в другие медучреждения

Пациентов Детской клинической больницы № 1 временно переведут в другие медицинские организации Ярославля. Такое решение связано с необходимостью технического обследования здания.

Около полутора месяцев назад сотрудники больницы обнаружили трещины, которые шли от крыши до фундамента. В ближайшее время пациенты будут направлены в другие стационары. Амбулаторно-поликлиническая помощь будет перераспределена в другие подразделения этой же больницы. Информацию об этом разместят в поликлиниках и интернете.