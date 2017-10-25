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Среда, 25 Октябрь 2017 21:05

Пациентов Детской клинической больницы № 1 Ярославля временно переводят в другие медучреждения

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Пациентов Детской клинической больницы № 1 временно переведут в другие медицинские организации Ярославля. Такое решение связано с необходимостью технического обследования здания.

Около полутора месяцев назад сотрудники больницы обнаружили трещины, которые шли от крыши до фундамента. В ближайшее время пациенты будут направлены в другие стационары. Амбулаторно-поликлиническая помощь будет перераспределена в другие подразделения этой же больницы. Информацию об этом разместят в поликлиниках и интернете.

«Начнется обследование здания, так как это фундамент, только после того, как ни одного ребенка и ни одного сотрудника в здании не будет находиться, и займет оно не менее двух месяцев. Разработан порядок временной госпитализации детей. Все дети при наличии медицинских показаний будут госпитализированы в другие медицинские организации города Ярославля. И всем будет оказана медицинская помощь»,— сообщила Наталья Даниленко — заместитель директора Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

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