Пациентов Детской клинической больницы № 1 Ярославля временно переводят в другие медучреждения

Пациентов Детской клинической больницы № 1 временно переведут
Около полутора месяцев назад сотрудники больницы обнаружили трещины, которые шли
«Начнется обследование здания, так как это фундамент, только после того, как
Пациентов Детской клинической больницы № 1 временно переведут
Около полутора месяцев назад сотрудники больницы обнаружили трещины, которые шли
«Начнется обследование здания, так как это фундамент, только после того, как
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