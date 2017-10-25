Автобус пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу в Ярославле

Безопасность на дорогах обеспечивает не только отсутствие ям, но и соблюдение ПДД. А водитель этой маршрутки ими, явно, пренебрегает. В соцсети появились кадры с видеорегистратора,на которых видно, как автобус пересекает на проспекте Октября двойную сплошную и оказываетсяна встречной полосе. Водители автомобилей со встречного потока вынуждены притормозить, чтоб не столкнутьсяс маршруткой.А «ПАЗик», как ни в чемне бывало, перестраивается, подрезая при этом попутный автобус.
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