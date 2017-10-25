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Среда, 25 Октябрь 2017 14:51

Автобус пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу в Ярославле

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Безопасность на дорогах обеспечивает не только отсутствие ям, но и соблюдение ПДД. А водитель этой маршрутки ими, явно, пренебрегает. В соцсети появились кадры с видеорегистратора, на которых видно, как автобус пересекает на проспекте Октября двойную сплошную и оказывается на встречной полосе. Водители автомобилей со встречного потока вынуждены притормозить, чтоб не столкнуться с маршруткой. А «ПАЗик», как ни в чем не бывало, перестраивается, подрезая при этом попутный автобус.

А мы напоминаем — если вы стали свидетелем интересных событий, присылайте фото и видео на наш сайт vesti-yaroslavl.ru. Теперь связаться с нами можно также в программах WhatsApp или Viber. Номер телефона 8-910-813-12-12. Все самое интересное мы покажем в нашем эфире, а также в программе «Мобильный репортер»" по пятницам в 19.00 на телеканале «Россия 24. Ярославль».

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