Автобус пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу в Ярославле

Безопасность на дорогах обеспечивает не только отсутствие ям, но и соблюдение ПДД. А водитель этой маршрутки ими, явно, пренебрегает. В соцсети появились кадры с видеорегистратора, на которых видно, как автобус пересекает на проспекте Октября двойную сплошную и оказывается на встречной полосе. Водители автомобилей со встречного потока вынуждены притормозить, чтоб не столкнуться с маршруткой. А «ПАЗик», как ни в чем не бывало, перестраивается, подрезая при этом попутный автобус.

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