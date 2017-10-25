Традиционное русское блюдо на новый лад. Сегодня в Ярославле впервые прошел фестиваль пельменей. Его основнаяцель — развитие гастрономического туризма и повышение качества услуг общепита, рассказывают в мэрии.Свое мастерство показали 10 лучшихшеф-поваров города. В течение часа они готовили фирменные блюда. За их работой следило профессиональное жюри. В его составе известные рестораторы и столичные кулинары. Оценивали не только вкусовые качества пельменей. Внимательно следили за процессом приготовления, обращали внимание на сервировку.Как оказалось, ярославские кулинары с богатой фантазией. На фестивале можно было увидеть пельмени зеленого, красного и оранжевого цвета. Как с традиционной начинкой из свинины, так и с мясом дикого зверя или даже с кальмаром.Были у поварови своисекреты — определенный соус или приправы для фарша. Организаторы надеются, что фестиваль станет традиционным и в следующий раз к нему присоединятся и другие города Золотого кольца.
«Мы готовим пельмени с белой уткой. Тесто у нас свекольное. Крестьяне раньше занимались охотой, и были поставщиками к царскому двору. А нашими почитателями пельменей с белой уткой были братья Аксаковы. Они очень ценили русскую охоту и часто бывали в Ярославскойобласти»,— рассказала Маргарита Назарова — помощник шеф-повара.
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