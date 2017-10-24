Дополнительные средства бюджета направят на социальную сферу и ремонт дорог

Бюджет, налоги и капремонт.В региональной депутатской повестке свыше 20 вопросов. Сегодня на заседании областной Думы внесли поправки в налоговоезаконодательство — ввели льготы для спортивных организаций и ужесточили условия для владельцев яхт и катеровс мощными моторами. Подкорректировали и областную программу капремонта. В нее включили почти 30 дополнительно выявленных объектов. Но главныйвопрос — поправки в бюджет.Его доходы выросли на три миллиарда рублей за счет налогов, акцизов и безвозмездных поступлений. Из этих средств свыше 300 миллионов направят на ремонт дорог. Но главныйприоритет —социальная сфера.
«Поправки касались в первую очередь обеспечения финансирования социально-направленных отраслей бюджетных — это здравоохранение, социальная политика. Что касается образования, это без малого миллиард рублей. Это позволитв полном объеме выполнить все обязательства Ярославской области перед бюджетной сферой»,— отметил Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.
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