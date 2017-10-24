Дополнительные средства бюджета направят на социальную сферу и ремонт дорог

Бюджет, налоги и капремонт. В региональной депутатской повестке свыше 20 вопросов. Сегодня на заседании областной Думы внесли поправки в налоговое законодательство — ввели льготы для спортивных организаций и ужесточили условия для владельцев яхт и катеров с мощными моторами. Подкорректировали и областную программу капремонта. В нее включили почти 30 дополнительно выявленных объектов. Но главный вопрос — поправки в бюджет. Его доходы выросли на три миллиарда рублей за счет налогов, акцизов и безвозмездных поступлений. Из этих средств свыше 300 миллионов направят на ремонт дорог. Но главный приоритет — социальная сфера.

«Поправки касались в первую очередь обеспечения финансирования социально-направленных отраслей бюджетных — это здравоохранение, социальная политика. Что касается образования, это без малого миллиард рублей. Это позволит в полном объеме выполнить все обязательства Ярославской области перед бюджетной сферой»,— отметил Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.