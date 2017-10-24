Жители дома с улицы Комарова обратились в «Народный контроль» «Вестей» за помощью

Жителям дома
«В квартирах есть отопление. Но, если морозы большие,
Помочь решить проблему управляющая компания готова.
«Мы обязательно придём
В подобной ситуации сейчас находится порядка
«Заявок
К слову, несколько лет назад
Жителям дома
«В квартирах есть отопление. Но, если морозы большие,
Помочь решить проблему управляющая компания готова.
«Мы обязательно придём
В подобной ситуации сейчас находится порядка
«Заявок
К слову, несколько лет назад
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