Жители дома с улицы Комарова обратились в «Народный контроль» «Вестей» за помощью

Жителям дома с улицы Комарова тоже не помешал бы такой дом. Свой у них почти развалился. Комфортно здесь себя чувствуют, разве что, крысы. Почему накопилось столько коммунальных проблем и есть ли выход, выяснял Захар Акопов. Гнилые перекрытия, падающая штукатурка и крысы. Такие условия жители дома на улице Комарова, пожалуй, могут назвать уже привычными. Зданию скоро исполнится 60 лет. Проблем за это время накопилось немало.

«В квартирах есть отопление. Но, если морозы большие, у нас теплотрасса вот здесь вот стоит, и все трубопроводы идут под полом. Там ни утепления, ничего нет. Они не утеплены, они не обшиты»,— рассказал Владимир Люсов — житель дома.

Помочь решить проблему управляющая компания готова. Есть одно «но». Как поясняют в управдоме, действующий договор обслуживания предусматривает лишь несколько услуг. Это уборка территории, вывоз мусора, выезд аварийной службы. А ремонт теплоносителей в этот перечень не входит.

«Мы обязательно придём к ним на собрания, составим все необходимые акты. После этого проведем собрание, определимся с тем видом работ, которые нужно сделать. Одно только условие, которое надо решить, как они будут финансировать работы, потому что деньги у них только свои собственные»,— отметил Сергей Ходырев — начальник отдела по работе с населением Управдома Заволжского района.

В подобной ситуации сейчас находится порядка 100 домов в Заволжском районе, рассказали в территориальной администрации. Что касается конкретного адреса, о проблеме с теплом в квартирах здесь узнали от нашей съемочной группы.

«Заявок в территориальную администрацию не поступало. Это сигнал, скажем так, для нас новинка. Мы этим вопросом займемся. Я думаю, вместе с компанией, которая занимается выполнением договорных работ по содержанию дома и тепловиками этот вопрос решим»,— отметил Андрей Мамонтов — глава Территориальной администрации Заволжского района.