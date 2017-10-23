«Буревестник» примет на своей площадке ставропольское «Динамо»

Меньше суток остается до начала первого домашнего матча «Буревестника» в новом сезоне. В спортивном комплексе «Вознесенский» наши баскетболисты примут ставропольское «Динамо». К этому поединку соперники подошли в статусе лидеров Чемпионата Суперлиги 2. Ярославцы дважды переиграли тульский «Арсенал», в то время, как бело-голубые не испытали проблем с «Эльбрусом». Предстоящие игры определят, кто единолично возглавит турнирную таблицу. Организаторы противостояния обещают не только хороший баскетбол, но и красочное предматчевое шоу. Битва стартует в 19 часов.

«Хотим, мы жаждем, мы ждем. Игр было мало за последний месяц, было окно. У ребят есть голод игровой, это тоже важно, что ребята голодны до игры, они хотят. Вижу, как горят глаза. Поэтому я ни по настрою, ни по ожиданиям, тут ничего, кроме битвы, не будет»,— сказал Михаил Терехов — главный тренер БК «Буревестник».