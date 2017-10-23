За выходные в регионе произошла серия крупных ДТП

Сложные погодные условия, в том числе, стали одной из причин множества ДТП в минувшие выходные. В результате дорожно-транспортных происшествий погибли 7 человек. Так в Туношне столкнулись два «ВАЗа». Водитель 15-й модели вылетел на встречную полосу и врезался в «пятерку». Ее пассажир скончался на месте, еще четырех человек госпитализировали. Экспертиза выяснила — виновник аварии был пьян.

Трое погибших и в Ярославском районе. Утром в субботу у деревни Федорино водитель «семерки» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с «Ниссаном». Двое в «Жигулях» и пассажирка иномарки погибли. Смертельное ДТП произошло и в Даниловском районе. «Нива-Шевроле» врезалась в стоящий на дороге грузовик «Скания». Погибли водитель и два пассажира легковушки. Одна из них — 16-летняя девушка. Правоохранители разбираются в причинах ДТП. К счастью, в аварии в Ростовском районе с участием автобуса, в котором ехали юные хоккеисты «Локомотива», обошлось без пострадавших.