60лет баннер

Актуальные темы

Понедельник, 23 Октябрь 2017 12:17

За выходные в регионе произошла серия крупных ДТП

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Сложные погодные условия, в том числе, стали одной из причин множества ДТП в минувшие выходные. В результате дорожно-транспортных происшествий погибли 7 человек. Так в Туношне столкнулись два «ВАЗа». Водитель 15-й модели вылетел на встречную полосу и врезался в «пятерку». Ее пассажир скончался на месте, еще четырех человек госпитализировали. Экспертиза выяснила — виновник аварии был пьян.

Трое погибших и в Ярославском районе. Утром в субботу у деревни Федорино водитель «семерки» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с «Ниссаном». Двое в «Жигулях» и пассажирка иномарки погибли. Смертельное ДТП произошло и в Даниловском районе. «Нива-Шевроле» врезалась в стоящий на дороге грузовик «Скания». Погибли водитель и два пассажира легковушки. Одна из них — 16-летняя девушка. Правоохранители разбираются в причинах ДТП. К счастью, в аварии в Ростовском районе с участием автобуса, в котором ехали юные хоккеисты «Локомотива», обошлось без пострадавших.

Прочитано 53 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Кража дефлекторов на улице Алмазная
21
0
0
сидим без воды
13
2
0
Дорога
16
0
0
Беспредел управляющей компании
40
2
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

«МЕГАФОН» ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЕ СКОРОСТИ 4G В ЯРОСЛАВЛЕ

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан