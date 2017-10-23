Путешественник Федор Конюхов принял участие в церемонии спуска на воду «Кометы 120 М»

В церемонии спуска на воду «Кометы 120 М» принял участие и известный путешественник Федор Конюхов. Напомним, что он встанетза штурвал яхты под названием «Адмирал Федор Ушаков». Ее также построят на рыбинском заводе специально для рекордсмена. Планируется, что на этом судне конюхов отправится в очередное кругосветное путешествие, чтобы установить новый мировой рекорд.
«И мы с вами построим большую яхту, которая сможет побить все мировые рекорды, и нашу страну, Россию, выведет в океанские мировые державы. Все рекорды должны быть за нами»,— отметил Федор Конюхов – путешественник.
Во время визита в Рыбинск Федор Конюхов посадил молодой дуб у Никольской часовни. В будущем здесь появится и памятный знак путешественнику. Помогали в посадке ребята из речного училища.
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