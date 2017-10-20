Ярославцы рассказали, чем им запомнится Международный фестиваль молодёжи в Сочи

Город
Наша делегация поет гимн:
Песню дружбы запевает молодежь,
молодежь, молодежь.
Эту песню
Не убьешь!
Владислав
10 образовательных программ.
«Я слежу
«Попала
Олимпийский парк
«Подготовка небольшая нужна,
А вот
XIX Фестиваль молодежи
Город
Наша делегация поет гимн:
Песню дружбы запевает молодежь,
молодежь, молодежь.
Эту песню
Не убьешь!
Владислав
10 образовательных программ.
«Я слежу
«Попала
Олимпийский парк
«Подготовка небольшая нужна,
А вот
XIX Фестиваль молодежи
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