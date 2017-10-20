Ярославцы рассказали, чем им запомнится Международный фестиваль молодёжи в Сочи

Город у моря, где сбываются самые смелые мечты. Через два дня они привезут домой сотни фотографий, десятки контактов, рассказы, впечатления и воспоминания, которых хватит очень надолго. Чем запомнится фестиваль молодежи и студентов ярославской делегации — расскажет Виктория Воронько.

Наша делегация поет гимн:

Песню дружбы запевает молодежь,

молодежь, молодежь.

Эту песню не задушишь, не убьешь!

Не убьешь! Не убьешь!

Песни — это далеко не все, что объединяет молодежь. На фестивале девушки и парни со всего мира, легко преодолевая трудности языка, вместе рисуют, создают арт-объекты, участвуют в танцевальных мастер-классах и в битвах роботов, играют в театре и даже снимают кино.

Владислав Дианов — участник фестиваля, город Ярославль. Он вместе с другими участниками снимает короткометражку про участников фестиваля.

10 образовательных программ. И 6 основных тем — наука, информация, культура, экология, бедность. Участники обсудили насущные вопросы с российскими министрами, известными актерами и журналистами, именитыми спортсменами. Многие даже смогли исполнить свою давнюю мечту.

«Я слежу за жизнью Ника Вуйчича. Отстояла огромную очередь, чтобы попасть к нему на встречу. И просто счастлива»,— поделилась Екатерина Зайцева — участница фестиваля из города Рыбинск.

«Попала на Лаврова, Безрукова, Бондарчука и долго это буду помнить»,— рассказала Дарья Молчанова — участница фестиваля из Ярославля.

Олимпийский парк на неделю превратился в молодежный город спорта. Здесь играют в футбол, баскетбол, хоккей. Организована зона боевых искусств и экстремальных видов спорта. Но одна из самых популярных площадок — это ГТО. Подтягивание, отжимание, качание пресса, прыжки в длину. Всего 7 испытаний. Чтобы получить специальный знак, нужно пройти 5. За неделю зону ГТО посетили 6 тысяч человек из 85 стран.

«Подготовка небольшая нужна, но все равно необходимо попробовать»,— отметила Полина Частова — участница фестиваля из Ярославля.

А вот в главном Медиацентре можно посидеть в настоящей юрте, отведать башкирский мед или услышать трели курского соловья. На выставке регионов рассказывают об истории и культуре всех уголков мира.