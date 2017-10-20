В Ярославской области молодые врачи всё чаще едут работать в сельскую местность

В Ярославской области молодые врачи все чаще едут в сельскую местность, где они так необходимы пациентам. Накануне, в Некрасовскую центральную районную больницу, поступили на работу два молодых специалиста. Как в целом решается кадровый голод в здравоохранении региона? — узнал Арсений Кондратьев.

Отделения Некрасовской ЦРБ располагаются сразу на двух берегах Волги — больница обслуживает почти 14 тысяч жителей района. Врачами общей практики учреждение практически укомплектовано. А вот детских докторов до недавнего времени здесь не хватало.

«Кадровое обеспечение у нас, конечно, в общем-то, страдало, но в настоящее время работает программа «Земский доктор», и она нам помогает в работе. В настоящее время у нас пришло два врача»,— рассказала Нина Аканеева — заведующая поликлиникой Некрасовской ЦРБ.

Одна из них — детский педиатр Светлана Колосова. Каждый день на прием к ней приводят около 20, в основном простуженных, мальчишек и девчонок. А во время сезонного подъема заболеваемости — до 40 детей в день. Еще будучи студенткой медуниверститета, девушка приезжала в эту больницу на стажировку. И решила вернуться сюда уже врачом.

«Люди на селе добрее, более открытые, прислушиваются больше. Пришла сюда работать даже раньше – попросили. Очень понравилось и уже с 1 сентября официально вступила в должность участкового врача педиатра»,— рассказала Светлана Колосова — участковый педиатр Некрасовской ЦРБ.