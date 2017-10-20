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Пятница, 20 Октябрь 2017 21:14

В Ярославской области молодые врачи всё чаще едут работать в сельскую местность

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В Ярославской области молодые врачи все чаще едут в сельскую местность, где они так необходимы пациентам. Накануне, в Некрасовскую центральную районную больницу, поступили на работу два молодых специалиста. Как в целом решается кадровый голод в здравоохранении региона? — узнал Арсений Кондратьев.

Отделения Некрасовской ЦРБ располагаются сразу на двух берегах Волги — больница обслуживает почти 14 тысяч жителей района. Врачами общей практики учреждение практически укомплектовано. А вот детских докторов до недавнего времени здесь не хватало.

«Кадровое обеспечение у нас, конечно, в общем-то, страдало, но в настоящее время работает программа «Земский доктор», и она нам помогает в работе. В настоящее время у нас пришло два врача»,— рассказала Нина Аканеева — заведующая поликлиникой Некрасовской ЦРБ.

Одна из них — детский педиатр Светлана Колосова. Каждый день на прием к ней приводят около 20, в основном простуженных, мальчишек и девчонок. А во время сезонного подъема заболеваемости — до 40 детей в день. Еще будучи студенткой медуниверститета, девушка приезжала в эту больницу на стажировку. И решила вернуться сюда уже врачом.

«Люди на селе добрее, более открытые, прислушиваются больше. Пришла сюда работать даже раньше – попросили. Очень понравилось и уже с 1 сентября официально вступила в должность участкового врача педиатра»,— рассказала Светлана Колосова — участковый педиатр Некрасовской ЦРБ.

Каждому молодому врачу, который переезжает работать в сельскую местность по программе «Земский доктор» положена субсидия – миллион рублей. Светлана собирается купить на эти деньги жилье в поселке. А значит, и по завершении программы, остаться здесь, чтобы помогать своим маленьким пациентам. Решение проблемы нехватки кадров в сфере здравоохранения — одна из приоритетных задач стратегии «10 точек роста». Задачу избавиться от многомесячных очередей к врачам и оптимизировать медицинскую систему региона в целом поставил губернатор Дмитрий Миронов. В этом году в больницы и поликлиники области поступили на работу 126 молодых врачей — выпускников 2017 года. 34 из них — это участковые терапевты. Но проблема с кадрами все еще есть. В целом по региону не хватает 438 врачей. Нужен и средний медперсонал. Работа по программе «Земский доктор продолжится и в следующем году.

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