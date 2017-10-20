В Ярославской области молодые врачи всё чаще едут работать в сельскую местность

В Ярославской области молодые врачи все чаще едут
Отделения Некрасовской ЦРБ располагаются сразу
«Кадровое обеспечение
Одна
«Люди
Каждому молодому врачу, который переезжает работать
В Ярославской области молодые врачи все чаще едут
Отделения Некрасовской ЦРБ располагаются сразу
«Кадровое обеспечение
Одна
«Люди
Каждому молодому врачу, который переезжает работать
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