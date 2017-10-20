Предстоящей ночью ожидается звездопад Ориониды

Сегодня на звездном небе можно увидеть редкое явление — метеорный поток Ориониды. Точка, из которой разлетаются космические частицы, вечером будет находиться на востоке, а ранним утром — на юге. Скорость метеоров составляет 70 километров в секунду. Поэтому в течение только одного часа можно насчитать несколько десятков «падающих звезд». В основном это горящие камни и лед. В ночь с пятницы на субботу метеорный поток достигнет максимума. Но еще до 26 октября можно будет наблюдать падение космических тел. Хотя это будет уже и не такое яркое явление.

«Это пылинки, льдинки, микрокамни. Они сгорают в атмосфере земли, нагревают ее и сами светятся на высоте порядка 100 километров. Получается красивое зрелище. В этом году ожидаем остатки кометы Галлея, которая пересекает орбиту Земли. Где-то можно видеть 30 метеоров в час»,— рассказал Николай Перов — ведущий методист Центра имени Терешковой.