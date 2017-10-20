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Пятница, 20 Октябрь 2017 14:49

Ярославские приставы арестовали оборудование стоматологической клиники

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Стоматологическая клиника Ярославля после визита судебных приставов лишилась медоборудования. Причина ареста техники — долги. Руководитель организации получил постановление суда о погашении задолженности в размере более 2,5 миллионов рублей. В установленный срок требование не выполнил. В итоге было арестовано стоматологическое оборудование и опечатаны кабинеты, в которых находится техника. Продолжить работу клиника сможет только после того, как рассчитается по всем долгам. Причем сделать это необходимо в десятидневный срок, иначе имущество будет продано.

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