Ярославские приставы арестовали оборудование стоматологической клиники

Стоматологическая клиника Ярославля после визита судебных приставов лишилась медоборудования. Причина ареста
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Пятница, 20 Октябрь 2017 14:49
Ярославские приставы арестовали оборудование стоматологической клиникиВедущий Юлия Мещерякова
Стоматологическая клиника Ярославля после визита судебных приставов лишилась медоборудования. Причина ареста
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