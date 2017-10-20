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Пятница, 20 Октябрь 2017 11:51

В Рыбинске спустят на воду судно на подводных крыльях «Комета 120 М»

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Сегодня на Судостроительном заводе «Вымпел» состоится торжественный спуск на воду морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120 М». Этот корабль развивает скорость до 35 узлов. В нём обеспечен высокий уровень комфорта для пассажиров. После «Комета» отправится в Крым для проведения испытаний на Чёрном море. Планируется, что в 2018 году она начнёт курсировать по маршруту Севастополь-Ялта.

Наша съемочная группа уже отправилась в Рыбинск. Подробный материал смотрите в итоговом выпуске в 20 часов 45 минут.

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