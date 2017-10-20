В Рыбинске спустят на воду судно на подводных крыльях «Комета 120 М»

Сегодня на Судостроительном заводе «Вымпел» состоится торжественный спуск на воду морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120 М». Этот корабль развивает скорость до 35 узлов. В нём обеспечен высокий уровень комфорта для пассажиров. После «Комета» отправится в Крым для проведения испытаний на Чёрном море. Планируется, что в 2018 году она начнёт курсировать по маршруту Севастополь-Ялта.

Наша съемочная группа уже отправилась в Рыбинск. Подробный материал смотрите в итоговом выпуске в 20 часов 45 минут.