Делегация из Ярославля принимает участие в мероприятиях Международного фестиваля молодежи в Сочи

Крупнейший в мире Фестиваль молодежи и студентовв Сочи близится к завершению.В масштабном форуме принимают участие 25 тысяч человек из 180 стран.В Сочи, напомним, отправилась и делегацияиз нашего региона. 129 ярославцев. Среди них – наша коллега, Виктория Воронько. Она вышлас намина прямую связь. Вика, расскажи, что увидела за последние дни, и какая сейчас атмосфера царит на фестивале?
Добрый вечер. Сегодня Сочи наконец-то порадовал участников тёплой погодой. Было солнечно,а температура воздуха прогрелась до +20 градусов. По утрам ребята по-прежнему посещают образовательные площадки. Например, вчера ажиотаж вызвала встреча с Ником Вуйчичем. Очередь в зал участники занимали ещё ночью. А в небе над Олимпийским парком пронеслись «Соколы России». Известная пилотажная группа устроила авиашоу. Сейчас я нахожусьв главном Медиацентре. Здесь всегда шумно, звучат песни, проходят различные конкурсы и викторины.На специальной выставке можно познакомиться с культуройи историейстран-участниц фестиваля. У каждого региона России есть свой стенд. Ярославцы активно продолжают участвовать в спортивныхи культурных мероприятиях. На главной сцене пройдет танцевальный спектакль. В постановке участвуют и ярославцы.Как пройдёт следующий день фестиваля, расскажу уже завтра.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014.Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций