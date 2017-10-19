Делегация из Ярославля принимает участие в мероприятиях Международного фестиваля молодежи в Сочи

Крупнейший в мире Фестиваль молодежи и студентов в Сочи близится к завершению. В масштабном форуме принимают участие 25 тысяч человек из 180 стран. В Сочи, напомним, отправилась и делегация из нашего региона. 129 ярославцев. Среди них – наша коллега, Виктория Воронько. Она вышла с нами на прямую связь. Вика, расскажи, что увидела за последние дни, и какая сейчас атмосфера царит на фестивале?

Добрый вечер. Сегодня Сочи наконец-то порадовал участников тёплой погодой. Было солнечно, а температура воздуха прогрелась до +20 градусов. По утрам ребята по-прежнему посещают образовательные площадки. Например, вчера ажиотаж вызвала встреча с Ником Вуйчичем. Очередь в зал участники занимали ещё ночью. А в небе над Олимпийским парком пронеслись «Соколы России». Известная пилотажная группа устроила авиашоу. Сейчас я нахожусь в главном Медиацентре. Здесь всегда шумно, звучат песни, проходят различные конкурсы и викторины. На специальной выставке можно познакомиться с культурой и историей стран-участниц фестиваля. У каждого региона России есть свой стенд. Ярославцы активно продолжают участвовать в спортивных и культурных мероприятиях. На главной сцене пройдет танцевальный спектакль. В постановке участвуют и ярославцы. Как пройдёт следующий день фестиваля, расскажу уже завтра.