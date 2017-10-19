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Четверг, 19 Октябрь 2017 15:34

В Ярославле стартовал международный медицинский форум

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Какие лекарства мы потребляем? Насколько они эффективны и безопасны? На эти и другие вопросы отвечают участники Международной конференции «Исследования лекарственных препаратов», которая сегодня стартовала в Ярославле. В научном форуме принимают участие фармацевты и врачи из разных регионов России, ближнего зарубежья, Чехии и Австрии. В нашем регионе сформирован мощный фармацевтический кластер, где уже не одно десятилетие занимаются созданием и клиническими исследованиями современных лекарств. Благодаря в том числе и ему решается программа импортозамещения. На смену зарубежным медикаментам приходят российские аналоги.

«Очень много препаратов, в частности воспроизведенных было зарегистрировано после исследований в Ярославле. Воспроизведенные — это дженерики. И я должен сказать, что это не один, не два препарата и даже не десять. В Ярославской области выполнено более ста исследований в этой области. И соответственно более 100 лекарственных препаратов было зарегистрировано в Российской Федерации благодаря таким исследованиям»,— рассказал Александр Хохлов — доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой клинической фармакологии с курсом ИПДО ЯГМУ.

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