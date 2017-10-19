В Ярославле стартовал международный медицинский форум

Какие лекарства мы потребляем? Насколько они эффективны и безопасны?На этии другие вопросы отвечают участники Международной конференции «Исследования лекарственных препаратов», которая сегодня стартовала в Ярославле.В научном форуме принимают участие фармацевты и врачииз разных регионов России, ближнего зарубежья, Чехии и Австрии.В нашем регионе сформирован мощный фармацевтический кластер, где уже не одно десятилетие занимаются созданием и клиническими исследованиями современных лекарств. Благодаря в том числе и ему решается программа импортозамещения. На смену зарубежным медикаментам приходят российские аналоги.
«Очень много препаратов, в частности воспроизведенных было зарегистрировано после исследований в Ярославле.Воспроизведенные — это дженерики. И я должен сказать, что это не один,не два препарата и дажене десять.В Ярославской области выполнено более ста исследований в этой области. И соответственно более 100 лекарственных препаратов было зарегистрировано в Российской Федерации благодаря таким исследованиям»,— рассказал Александр Хохлов — доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой клинической фармакологии с курсомИПДО ЯГМУ.
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