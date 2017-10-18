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Среда, 18 Октябрь 2017 21:23

Состоялось первое заседание постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля VII созыва

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В муниципалитете Ярославля сегодня состоялось первое заседание постоянной комиссии по социальной политике. В ее состав вошли одиннадцать депутатов: врачи, педагоги, общественники и спортсмены.

На первой комиссии обсудили социальные программы, действующие в областном центре. В ближайшем будущем необходимо сформировать бюджет Ярославля на следующий год. Наиболее важной, по мнению депутатов, является социальная сфера.

«Первая комиссия начинается с социальной политики, потому что первая наша задача — социальная направленность, взаимодействие со всеми социальными средами в Ярославле. И на сегодняшний день комиссия у нас посвящена обзорным программам, которые работают на территории Ярославля по социальной политике от образования и заканчивая культурой»,— сказал Артур Ефремов — председатель муниципалитета Ярославля.

«Социальная сфера у нас очень важная. В ней находится множество и педагогов, и детей. Поэтому приоритет мы хотели бы, чтобы в новом составе, был отдан непосредственно социальной сфере»,— отметил Алексей Таганов — депутат муниципалитета Ярославля, председатель постоянной комиссии по социальной политике.

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