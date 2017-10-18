Состоялось первое заседание постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля VII созыва

В муниципалитете Ярославля сегодня состоялось первое заседание постоянной комиссии по социальной политике. В ее состав вошли одиннадцать депутатов: врачи, педагоги, общественники и спортсмены.

На первой комиссии обсудили социальные программы, действующие в областном центре. В ближайшем будущем необходимо сформировать бюджет Ярославля на следующий год. Наиболее важной, по мнению депутатов, является социальная сфера.

«Первая комиссия начинается с социальной политики, потому что первая наша задача — социальная направленность, взаимодействие со всеми социальными средами в Ярославле. И на сегодняшний день комиссия у нас посвящена обзорным программам, которые работают на территории Ярославля по социальной политике от образования и заканчивая культурой»,— сказал Артур Ефремов — председатель муниципалитета Ярославля.