Состоялось первое заседание постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля VII созыва

В муниципалитете Ярославля сегодня состоялось первое заседание постоянной комиссии по социальной политике.
На первой комиссии обсудили социальные программы, действующие
«Первая комиссия начинается
«Социальная сфера
В муниципалитете Ярославля сегодня состоялось первое заседание постоянной комиссии по социальной политике.
На первой комиссии обсудили социальные программы, действующие
«Первая комиссия начинается
«Социальная сфера
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