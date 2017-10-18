На месте здания гостиницы «Чайка» в Ярославле появится парк и IT-центр

Одним ярославским долгостроем станет меньше. Определена судьба гостиницы «Чайка» на Московском проспекте. Уже в этом году начнется демонтаж корпуса, который, напомним, начали строить еще в конце 70-х, но так и завершили. На его месте затем появится IT-центр и парк на берегу Которосли. Проект предполагает создание 3 тысяч рабочих мест. Его представили в рамках регионального инвестчаса. Соглашение с застройщиком подписано. Работы начнутся в ноябре.

«Предварительно совместно с инвестором, со всеми заинтересованными сторонами, которые принимают решение, проговорили, поняли возможность и реализуемость проекта, и только после этого подтвердили инвестору, создали дорожную карту по прохождению. Поэтому движемся в соответствии с графиком»,— сказал Максим Авдеев — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

«Такое видное, красивое место в центре города. Я думаю, что такой проект будет украшением»,— отметил Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.