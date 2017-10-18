На месте здания гостиницы «Чайка» в Ярославле появится парк и IT-центр

Одним ярославским долгостроем станет меньше. Определена судьба гостиницы «Чайка»
«Предварительно совместно
«Такое видное, красивое место
Всего корпорация развития Ярославской области сейчас курирует больше
Одним ярославским долгостроем станет меньше. Определена судьба гостиницы «Чайка»
«Предварительно совместно
«Такое видное, красивое место
Всего корпорация развития Ярославской области сейчас курирует больше
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