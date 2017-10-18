Серьезная авария под Переславлем

ДТП под Переславлем. Под фуру влетела «Волга». Авария произошла сегодня в 6 часов 25 минут на 18-м километре Окружной дороги. На место выехали сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая помощь. Водитель «легковушки», по всей видимости, не успел затормозить и влетел под фуру.

Как отмечают в МЧС, в результате аварии есть пострадавшие. Их число и характер травм пока не сообщаются.