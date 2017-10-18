Серьезная авария под Переславлем

ДТП под Переславлем. Под фуру влетела «Волга». Авария произошла сегодня в 6 часов25 минут на 18-м километре Окружной дороги. На место выехали сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая помощь. Водитель «легковушки», по всей видимости, не успел затормозить и влетелпод фуру.
Как отмечают в МЧС,в результате аварии есть пострадавшие. Их числои характер травм пока не сообщаются.
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