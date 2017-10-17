В Волковском театре состоялся бенефис Народной артистки России Татьяны Ивановой

Эта актриса сыграла больше 100 ролейв театре,её работы отмечены на областноми государственном уровне. Ее обожает как старшее поколение, так и молодежь Первого русского. Но самоеглавное — это, конечно, зритель, которого она продолжает радовать новыми образами уже на протяжении46 лет. Сегодня состоялся бенефис Татьяны Ивановой. Юбилей Народная артистка России встретила, как и полагается актрисе, на сцене. Именинница представила отрывки из спектаклей — тех, что сейчас идут на подмостках театра, и тех,в которых Иванова блистала ранее. В свой праздник Татьяна Борисовна получила почетный знак «За заслуги в развитии культуры города Ярославля».
«Я не считаю годы. Это как сыграла роль, вторую, третью, как вот перевернула страницу жизни. Я не чувствую своего возраста, я не чувствую груза забот, лет. Я вот такая, какая я есть.Я надеюсь, что всё ещё впереди, что ещё удастся сыграть что-нибудьинтересное»,— поделилась Татьяна Иванова — Народная артистка Российской Федерации.
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