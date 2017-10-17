В рамках Дня промышленности был подписан ряд соглашений о сотрудничестве

Новые перспективы для ярославских предприятий.
«Сегодня был подведен некий промежуточный итог работе, проделанной для подготовки этих двух, безусловно, важных, как для региона, так
«Мы нацелены
Новые перспективы для ярославских предприятий.
«Сегодня был подведен некий промежуточный итог работе, проделанной для подготовки этих двух, безусловно, важных, как для региона, так
«Мы нацелены
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