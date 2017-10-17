Новые перспективы для ярославских предприятий. В рамках Дня промышленности был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Два из них между корпорацией развития Ярославской области, Региональной торгово-промышленной палатой и Сбербанком. Главная цель документов — поддержка малого и среднего бизнеса, а также, сотрудничество в реализации новых инвестиционных проектов. Первые результаты, обещают стороны, будут заметны уже зимой.

«Сегодня был подведен некий промежуточный итог работе, проделанной для подготовки этих двух, безусловно, важных, как для региона, так и для «Сбербанка» соглашений. Проект предусматривает инвестиционные проекты, которые реализует Правительство Ярославской области для увеличения социально-экономического и промышленного потенциала региона»,— отметил Александр Заваруев — управляющий Ярославским отделением № 17 Сбербанка.