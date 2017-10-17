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Вторник, 17 Октябрь 2017 21:13

В рамках Дня промышленности был подписан ряд соглашений о сотрудничестве

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Новые перспективы для ярославских предприятий. В рамках Дня промышленности был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Два из них между корпорацией развития Ярославской области, Региональной торгово-промышленной палатой и Сбербанком. Главная цель документов — поддержка малого и среднего бизнеса, а также, сотрудничество в реализации новых инвестиционных проектов. Первые результаты, обещают стороны, будут заметны уже зимой.

«Сегодня был подведен некий промежуточный итог работе, проделанной для подготовки этих двух, безусловно, важных, как для региона, так и для «Сбербанка» соглашений. Проект предусматривает инвестиционные проекты, которые реализует Правительство Ярославской области для увеличения социально-экономического и промышленного потенциала региона»,— отметил Александр Заваруев — управляющий Ярославским отделением № 17 Сбербанка.

«Мы нацелены на работу — серьезную, конструктивную работу. Дружба у нас всегда была и будет продолжаться, но сейчас такое время, когда и Торгово-промышленная палата и Сбербанк должны предпринять все усилия для поддержки и развития наших предприятий и нашей промышленности»,— сообщил Сергей Кузенев — президент Ярославской торгово-промышленной палаты Ярославской области.

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