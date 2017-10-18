Крупнейшая геофизическая обсерватория в поселке Борок отметила 60-летие

Российское научное сообщество отметило 60-летие геофизической обсерватории в Борке. С 1957 года здесь ведут исследование атмосферы, космических объектов и следят за электромагнитным полем планеты. На празднике и торжественном открытии мемориала основателю обсерватории побывала наша съемочная группа.

Десятки ученых из Москвы и других регионов России приехали поздравить коллектив геофизической обсерватории «Борок» с юбилеем. Все они давно знакомы по совместным научным работам и экспедициям. Сотрудники института физики земли, геофизики со всей страны и коллеги из-за рубежа часто приезжают в Борок для совместной научной работы.

«Мы очень любим сюда приезжать, потому что здесь замечательные условия, конечно, для работы, это такой «наукоград», которые создавались в 60-70-е годы. И я абсолютно уверен, что будущее за развитием именно таких научных городков, работается здесь очень хорошо, возможностей очень много»,— поделился Сергей Тихоцкий — директор Института физики Земли РАН, член-корреспондент РАН.

«Кадры здесь очень хорошие, они поступали сюда из самых разных институтов. Есть и молодежь сейчас здесь»,— рассказал Александр Глико — академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН, академик РАН.

Эти люди всю свою жизнь посвятили научным исследованиям магнитосферы, солнечного ветра, главного магнитного поля земли, атмосферного электричества и другим проблемам геофизики. Наблюдения за геофизическими полями земли обсерватория ведёт с 1957 года. Так совпало, что в этом году ученые отмечают и столетие со дня рождения основателя обсерватории — Валерии Алексеевны Троицкой. А сегодня геофизическая обсерватория в Борке — один из ведущих исследовательских центров России.

«У нас сейчас где-то семь грантов, семь грантов Российского фонда фундаментальных исследований. И это внешняя оценка наших исследований! Российский научный фонд также выделил гранд, который нам позволил проводить аэростатные наблюдения высотного профиля. Их никто в мире еще не делал!»,— отметил Сергей Анисимов — директор Геофизической обсерватории «Борок» ИФЗ РАН, доктор физико-математических наук.