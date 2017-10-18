Крупнейшая геофизическая обсерватория в поселке Борок отметила 60-летие

Российское научное сообщество отметило 60-летие геофизической обсерватории
Десятки ученых
«Мы очень любим сюда приезжать, потому что здесь замечательные условия, конечно, для работы, это такой «наукоград», которые создавались в 60-70-е годы.
«Кадры здесь очень хорошие, они поступали сюда
Эти люди всю свою жизнь посвятили научным исследованиям магнитосферы, солнечного ветра, главного магнитного поля земли, атмосферного электричества
«У нас сейчас
В обсерватории работают почти полсотни специалистов. Десятки приборов