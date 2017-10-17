Руководство Рособрнадзора провело видеоконференцию с родителями школьников

Сегодня
«В школе говорят, что она будет обязательно учитываться при итоговых оценках.
«Я очень рекомендую родителям ознакомиться
Сергей Кравцов также добавил, что если школы работают по стандартам
«На сегодняшний день на 18-й год
Сегодня
«В школе говорят, что она будет обязательно учитываться при итоговых оценках.
«Я очень рекомендую родителям ознакомиться
Сергей Кравцов также добавил, что если школы работают по стандартам
«На сегодняшний день на 18-й год
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