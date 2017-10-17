Руководство Рособрнадзора провело видеоконференцию с родителями школьников

Сегодня в России в режиме видеоконференции состоялась встреча родителей школьников из разных регионов с руководством Рособрнадзора. Свои вопросы задали и мамы учеников Ярославской области. Основные темы — условия проведения ЕГЭ для 11-классников и государственной итоговой аттестации для 9-классников. Немало вопросов было и по поводу проведения всероссийских проверочных работ в конце учебного года во всех классах, начиная с 4-го. Их ввели в прошлом году. По мнению представителей Рособрнадзора, этот опыт, столь распространенный в советские годы, сегодня дает положительные результаты.

«В школе говорят, что она будет обязательно учитываться при итоговых оценках. Мы за это очень переживаем»,— сказала Вера Цветкова — жительница Ярославля.

«Я очень рекомендую родителям ознакомиться с результатами и сравнить результаты контрольных работ с теми текущими оценками, которые в школе выставляются. Если они совпадают, это хорошо»,— отметил Сергей Кравцов — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Сергей Кравцов также добавил, что если школы работают по стандартам и учебникам, входящим в основной перечень, у учеников не должно быть проблем с выполнением таких заданий. В ближайшее время оценки за всероссийские проверочные работы не должны влиять на итоговую за год.