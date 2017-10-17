В Заволжском районе Ярославля неизвестные сняли дефлекторы с автомобиля

В Заволжском районе Ярославля на улице Алмазной неизвестные сняли дефлекторы с автомобиля «Шевроле Лачетти». Видео в редакцию «Вестей» прислали телезрители. Камеры видеонаблюдения засняли, как двое молодых людей осматриваются по сторонам, видимо выжидая подходящий момент, затем снимают дефлекторы с припаркованной иномарки и скрываютсяс места кражи. Полиция уже начала поиск правонарушителей.
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