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Вторник, 17 Октябрь 2017 14:56

В Заволжском районе Ярославля неизвестные сняли дефлекторы с автомобиля

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Медиа

В Заволжском районе Ярославля на улице Алмазной неизвестные сняли дефлекторы с автомобиля «Шевроле Лачетти». Видео в редакцию «Вестей» прислали телезрители. Камеры видеонаблюдения засняли, как двое молодых людей осматриваются по сторонам, видимо выжидая подходящий момент, затем снимают дефлекторы с припаркованной иномарки и скрываются с места кражи. Полиция уже начала поиск правонарушителей.

А мы напоминаем, если вы стали свидетелем ярких, важных или интересных событий, присылайте фото и видео на наш сайт vesti-yaroslavl.ru. Теперь связаться с нами можно также в программах WhatsApp или Viber. Номер телефона 8-910-813-12-12. Все самое интересное мы покажем в нашем эфире, а также в программе «Мобильный репортер» по пятницам в 19.00 на телеканале «Россия 24».

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