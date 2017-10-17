В Ярославле отмечают День промышленности

Более ста ведущих предприятий Ярославской области, представители Федерального министерства промышленности, Инновационного центра «Сколково» и корпорации «Ростех». Сегодня в Ярославле в седьмой раз отмечают День промышленности. В программе — выставка «Промышленность. Инновации. Современные технологии», награждение лучших предприятий, подписание ряда значимых соглашений, а также дискуссии и круглые столы. На повестке вопросы развития экспортного потенциала, создание высокопроизводительных рабочих мест, господдержка бизнеса.

«Сессия по национально-технологической инициативе, там будут затронуты и вопросы по цифровой экономике, и сессия по кооперации. Необходимо нашим предприятиям, которые должны сегодня поддерживать друг друга, и сессия по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. То, с чем мы завтра будем жить, что предстоит воплощать в жизнь»,— сказал Максим Авдеев — заместитель председателя Правительства ЯО.