В Ярославле отмечают День промышленности

Более ста ведущих предприятий Ярославской области, представители Федерального министерства промышленности, Инновационного центра «Сколково»
«Сессия по национально-технологической инициативе, там будут затронуты
Более ста ведущих предприятий Ярославской области, представители Федерального министерства промышленности, Инновационного центра «Сколково»
«Сессия по национально-технологической инициативе, там будут затронуты
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