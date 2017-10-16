Смотрите программу #ОДНАКОМАНДА 17 октября в 19:15 на телеканале «Россия 24. Ярославль»

Кто поддерживает «Локомотив» за рубежом, сколько фан-клубов ярославского «Локомотива» в разных странах мира, и как ярославцы провели первые матчи под руководством нового главного тренера Дмитрия Квартального.

Об этом и не только в новом выпуске передачи #ОДНАКОМАНДА. Смотрите программу 17 октября в 19.15 на телеканале «Россия 24. Ярославль».