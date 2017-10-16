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Понедельник, 16 Октябрь 2017 21:46

Вадим Орлов выдвинут на федеральную премию в сфере благотворительности от Ярославской области

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Известный российский промышленник, руководитель завода «Ярославский технический углерод» с 1992 по 2016 годы Вадим Орлов выдвинут от нашего региона на федеральную премию в области благотворительности «Добрые люди России» посмертно. Напомним, Вадим Юрьевич ушел из жизни в сентябре прошлого года.

Эта премия инициирована Общественной палатой России и поддержана лично Президентом страны. Сейчас во всех регионах России проходит народное голосование за номинантов. Почти за четверть века руководства крупным ярославским предприятием Вадим Орлов оказывал помощь учебным и другим детским учреждениям, православным храмам, спортивным клубам, больницам, ветеранским общественным организациям. При поддержке этого мецената был восстановлен Казанский монастырь, отлиты колокола Успенского собора, уже вскоре будет окончена реконструкция «Дома общества врачей» на Волжской набережной. По инициативе Вадима Юрьевича только за период с 2012 по 2016 годы на благотворительные цели было израсходовано около 160 миллионов рублей. Народное голосование проходит на сайте добрыелюдироссии.рф. Здесь можно отдать свой голос за нашего земляка.

«Вадим Юрьевич действительно является благотворителем, меценатом с большой буквы. Я лично его знал не один год и не одно десятилетие. Его движение души — оно искреннее, оно идет от понимания, что сегодня без благотворительности, без поддержки ближнего, без поддержки людей, которые нуждаются, нельзя. И он своим личным примером являл такое движение своего сердца и своей души»,— поделился Сергей Березкин — председатель Общественной палаты Ярославской области.

Всего на благотворительную премию выдвинуто 85 номинантов из 85 регионов России. Вадим Орлов к этому моменту набрал уже около 3 тысяч голосов. В финале будет выбран один победитель, который получит сумму в 2,5 миллиона рублей. Народное голосование продлится до 31 октября. Далее до 10 ноября будет работать президентская комиссия, и потом решение о победителе примет сам Президент России. Как отмечают в Общественной палате, особое внимание будет уделено количеству голосов за своего номинанта.

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