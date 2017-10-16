Вадим Орлов выдвинут на федеральную премию в сфере благотворительности от Ярославской области

Известный российский промышленник, руководитель завода «Ярославский технический углерод» с
Эта премия инициирована Общественной палатой России
«Вадим Юрьевич действительно является благотворителем, меценатом
Всего
Известный российский промышленник, руководитель завода «Ярославский технический углерод» с
Эта премия инициирована Общественной палатой России
«Вадим Юрьевич действительно является благотворителем, меценатом
Всего
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