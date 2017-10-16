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Понедельник, 16 Октябрь 2017 21:25

Первый снег в регионе может выпасть уже в конце недели

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О погоде на ближайшие дни рассказали специалисты Ярославского гидрометцентра. По их сведениям, следующие два дня благодаря атлантическому циклону в области будет пасмурно, пройдут дожди. Но температура воздуха для октября останется теплая — ночью до +8, днем — до +12 градусов.

Все изменится 19 октября. В областной центр придет холодная часть этого же циклона. Ночные температуры упадут ниже нуля, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем не стоит ожидать выше +9. Температура пойдет на спад и в дальнейшие дни.

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