В магазинах Ярославля становится все больше отечественных продуктов

16 октября во многих странах, в том числе и в России, отмечают Всемирный день продовольствия. Эта дата была провозглашена в 1979 году. Каждый год тематика международного дня разная. В 2017 — это трудовая миграция на селе, продовольственная безопасность и сельское развитие. Одним из условий достижения продовольственной безопасности специалисты называют импортозамещение. К слову, специалисты утверждают, что в Ярославле значительная часть продукции на прилавках — отечественного производства. Причем торговые сети, такие как «Глобус», все чаще сотрудничают не только с крупными производителями, но и с небольшими сельхозпредприятиями, а также с фермерскими хозяйствами. Особенно это касается закупки рыбы и мяса, как для продажи, так и для приготовления полуфабрикатов.

«Сотрудничество с отечественными производителями позволяет нам сократить путь продукции от конвейера до прилавка. Мясо поступает в 6 часов утра, и уже через три часа поступает на прилавки в виде готовой продукции. Производство перерабатывает от 3 до 10 тонн мяса в сутки. Современные технологии переработки позволяют сохранить свежесть продукта»,— рассказала Оксана Кушнаренко — санитарный врач Гипермаркета «Глобус».