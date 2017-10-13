Коллекция керамики Ярославского музея-заповедника пополнилась работами Алексея Егорова

Музей-заповедник пополнил коллекцию керамики пятью работами известного ярославского художника-реставратора Алексея Егорова. В первую очередь он известен как основатель школы реставрации изразцов в нашем городе.

Отсыл к этому виду росписи легко прослеживается и в этих работах Егорова. Две вазы «Богатыри» и «Солнце», два штофа с древнерусскими мотивами и сосуд «Полкан-лучник» теперь — собственность Музея-заповедника.

Тему изразцов совсем скоро раскроет и новая выставка «Изразцовый город: между Западом и Востоком», которую сейчас готовят сотрудники музея. В нее войдут и работы Алексея Егорова — реставратора. К слову, именно при его участии было восстановлено изразцовое оформление храма Богоявления.