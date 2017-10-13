Коллекция керамики Ярославского музея-заповедника пополнилась работами Алексея Егорова

Музей-заповедник пополнил коллекцию керамики пятью работами известного ярославского художника-реставратора Алексея Егорова.
Отсыл
Тему изразцов совсем скоро раскроет
«Алексей Егоров,
Музей-заповедник пополнил коллекцию керамики пятью работами известного ярославского художника-реставратора Алексея Егорова.
Отсыл
Тему изразцов совсем скоро раскроет
«Алексей Егоров,
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