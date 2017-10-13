60лет баннер

Актуальные темы

Пятница, 13 Октябрь 2017 21:03

Коллекция керамики Ярославского музея-заповедника пополнилась работами Алексея Егорова

Автор 
Оцените материал
(1 Голосовать)

Медиа

Музей-заповедник пополнил коллекцию керамики пятью работами известного ярославского художника-реставратора Алексея Егорова. В первую очередь он известен как основатель школы реставрации изразцов в нашем городе.

Отсыл к этому виду росписи легко прослеживается и в этих работах Егорова. Две вазы «Богатыри» и «Солнце», два штофа с древнерусскими мотивами и сосуд «Полкан-лучник» теперь — собственность Музея-заповедника.

Тему изразцов совсем скоро раскроет и новая выставка «Изразцовый город: между Западом и Востоком», которую сейчас готовят сотрудники музея. В нее войдут и работы Алексея Егорова — реставратора. К слову, именно при его участии было восстановлено изразцовое оформление храма Богоявления.

«Алексей Егоров, он известен еще и тем, что он восстановил рецепт глазури, которой расписываются изразцы. Причем эта работа одновременно и художника, и ученого — физика, химика. Потому что все это не имеет строгих пропорций. Это не химическая формула. Нужно одновременно быть и художником, и ученым»,— рассказала Екатерина Змеева — искусствовед, старший научный сотрудник Ярославского музея-заповедника.

Прочитано 71 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
сидим без воды
6
2
0
Дорога
6
0
0
Беспредел управляющей компании
26
2
0
Отопление и горячая вода в г. Ростове
14
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан