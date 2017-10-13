Комиссия проверила 4 дороги в Заволжском районе

Дождливая погода — только для прохожих неприятность. Зато подходит для проверки дорог после ремонта. Сегодня в Заволжском районе Ярославля комиссия оценила четыре улицы, над которыми дорожники трудились последние месяцы. Общая сумма контракта более 150 млн рублей.

Дождь и слякоть — для проверки ремонта дорог такая погода в самый раз. Лужи вскрывают все недостатки, которые допущены специалистами. Улица Серго Орджоникидзе — первая остановка. И первые замечания.

«Вы, как заказчик, устраняйте замечания, вон видите, там две пешеходные дорожки лужи создали. Я не знаю как, перелетать должны люди через нее, поставим специального перевозчика, вплавь, чтобы перевозили»,— сказал Виталий Ткаченко — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

А по неровностям, поперечно-продольным уклонам улица соответствует норме. Осталось до конца нанести разметку. Но изменения в лучшую сторону уже заметны.

«В этом году количество укладки асфальта значительно больше и лучше. Хотя в течение производства работ у нас всё равно были претензии ко всем подрядчикам, и, в принципе, они оперативно исправлялись»,— отметил Илья Арифулин — член Общественного совета при ДГХ мэрии Ярославля.

Во время объезда работа не прерывается. Для дорожников все замечания фиксируются. Остановка на улице Ляпидевского не планировалась.

— А это что, подождите, люк провалился один. И вот здесь вот большая лужа. Что с этим делать будем?

Водителям проезжать участок в 600 метров по новому полотну теперь можно без опаски. А вот права пешеходов здесь снова ущемлены.

Среди всех прочих выделяется улица Маяковского. Недавно здесь побывал глава региона. Он поручил привести в порядок остановочные комплексы. При новой проверке возник вопрос по некоторым разворотам и переездам. Решить проблему может ограждение, которое планируется установить.

Конечной точкой маршрута стала улица Шевелюха. Её протяженность 3,2 км, а сумма контракта составила порядка 30 млн рублей. Ещё до недавнего времени здесь были ямы. Некоторые достигали высотой до 20 см. Список замечаний, почти такой же, как на других объектах. Подрядчик обещал все исправить.

«Замечания есть, они справедливы. Как только позволит погода, 2–3 дня мы все сделаем. В основном это вода на примыканиях. Т.е. поднимем, воды не будет»,— сообщил Игорь Иванов — заместитель директора компании-подрядчика.

Из 34 улиц по программе «Безопасные и качественные дороги» только один объект полностью сдан. Остальные — в доработке. Кроме того, уже формируется план ремонта на следующий год, в котором будут исправлены ошибки предыдущих лет.

«Мы говорили о том, что у нас в этом году большие недоработки с проектно-сметной документацией. В 2016, даже некоторые проекты в 2015 делались. Мы обязательно учтем, и в плане работы на 2018 год вся документация будет выполнена с учетом обязательно пешеходных дорожек, заездов, съездов и парковочных карманов в полном объеме»,— отметил Виталий Ткаченко — заместитель председателя Правительства Ярославской области.