Комиссия проверила 4 дороги в Заволжском районе

Дождливая
Дождь
«Вы, как заказчик, устраняйте замечания, вон видите, там две пешеходные дорожки лужи создали.
А по неровностям, поперечно-продольным уклонам улица соответствует норме. Осталось
«В этом году количество укладки асфальта значительно больше
Во время объезда работа
— А это что, подождите, люк провалился один.
Водителям проезжать участок в
Среди всех прочих выделяется улица Маяковского. Недавно здесь побывал глава региона.
Конечной точкой маршрута стала улица Шевелюха.
«Замечания есть, они справедливы.
Из
«Мы говорили
По итогам инспекции