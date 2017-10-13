Синоптики рассказали о погоде на выходные в Ярославской области

В субботу, 14 октября, если верить народному календарю, происходит встреча осени с зимой. Однако ярославские синоптики эту примету опровергают. Наш регион один за другим накрывают циклоны, которые уже принесли дожди. Ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла. Днем столбики термометров местами прогреются до 9 градусов. Такая температура сохранится все выходные. При этом количество осадков не превышает климатической нормы.

«Будет и прекращение дождей. Теплая погода да, она сохранится ориентировочно до конца месяца, но с дождями разной интенсивности»,— рассказала Елена Куницына — дежурный синоптик Ярославского ЦГМС.