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Пятница, 13 Октябрь 2017 17:44

Синоптики рассказали о погоде на выходные в Ярославской области

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В субботу, 14 октября, если верить народному календарю, происходит встреча осени с зимой. Однако ярославские синоптики эту примету опровергают. Наш регион один за другим накрывают циклоны, которые уже принесли дожди. Ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла. Днем столбики термометров местами прогреются до 9 градусов. Такая температура сохранится все выходные. При этом количество осадков не превышает климатической нормы.

«Будет и прекращение дождей. Теплая погода да, она сохранится ориентировочно до конца месяца, но с дождями разной интенсивности»,— рассказала Елена Куницына — дежурный синоптик Ярославского ЦГМС.

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