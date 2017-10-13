Праздник туризма и гастрономические шоу в Ярославле

Большой праздник туризма и развлечений состоится в эти выходные в Ярославле в торговом центре на Тутаевском шоссе при поддержке областного Правительства и мэрии Ярославля. Свои презентации представят крупные государственные и небольшие частные музеи, авторы спортивных, приключенческих, образовательных маршрутов. Здесь же пройдут выставки кошек и собак. Ярославские фермеры похвастаются своими достижениями. А ремесленники проведут бесплатные мастер-классы. Праздник, отмечают организаторы, рассчитан и на взрослых, и на детей всех возрастов.

«Это и концерт группы Мамульки Бенд, и различные гастрономические шоу от наших ведущих рестораторов. Это и мастер-классы. Впервые на нашей площадке проводится сказочная тропа. Это интерактив очень интересный, где представлены все сказочные герои Золотого кольца России. Дети смогут поиграть с Емелей, с другими сказочными героями»,— рассказал Алексей Сидоров — управляющий ТЦ «РИО опт».