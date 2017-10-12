В Ярославском отделении Центробанка пройдёт День открытых дверей

Сегодня в России начали поступать в обращение купюры номиналом 200 и 2 тысячи рублей. А одна из самых закрытых структур региона — ярославский филиал Центробанка, в эту субботу распахнет свои двери для горожан. В первую очередь для того, чтобы рассказать, как отличить оригинал от подделки. Готовы раскрыть и некоторые секреты работы. Но для «Вестей» сделали исключение — наши зрители увидят все это прямо сейчас.

Памятник архитектуры XX столетия и одновременно режимный объект. Уникальное в своем роде здание — центр, контролирующий финансовые потоки региона в центре столицы «Золотого кольца» впервые открыл свои двери только для нас. Мы побывали на подготовительной экскурсии, которую провели для сотрудников. Здание 1929 года постройки само как экспонат. О нем — отдельное вступительное слово и большая глава о советском периоде — здесь старые весометры, счеты, вексели и многое другое. Но самое интересное — подготовленный для посетителей денежный интерактив. Жизнь обыкновенной купюры после того, как она попадает в Центробанк, превращается в увлекательное приключение, финалом которого для некоторых становится полное уничтожение, а другие отправляют в дальнейший оборот.

— В данном случае в этой пачке находится 800 тысяч рублей.

Всего через эти монетосчетные и купюросортировальные машины в день могут проходить порядка 750 миллионов.

А это до недавнего времени святая святых Ярославского филиала банка страны. За дверью почти в две тонны и несколькими степенями защиты еще несколько лет назад хранились миллионные резервы. Сейчас, конечно, они находятся в другом месте, но когда еще появится возможность почувствовать себя настоящим магнатом. Кстати, в одном таком мешке может находиться до 100 миллионов рублей. В конце путешествия по банку все желающие смогут пройти тест на финансовую грамотность и, конечно, узнать про новые купюры.

«14 октября Банком России объявлено проведение Дня открытых дверей. Одним из основных поводов послужил выпуск новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Мы проведем ознакомление с этими банкнотами, расскажем об их особенностях»,— сообщил Владимир Алексеев — управляющий отделением по ЯО ГУ ЦБ РФ по ЦФО.