В областной Думе состоялись депутатские слушания по проекту бюджета на 2018 год

Каким будет бюджет Ярославской области в 2018 году? Смогут ли доходы покрыть расходы и на что пойдут средства? В Ярославской областной Думе состоялись депутатские слушания по проекту главного финансового документа региона.

Старт длительного бюджетного процесса. На повестке результаты в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, малом и среднем предпринимательстве. По каждому пункту подготовили прогнозы. Так, в следующем году ожидается прирост промышленного производства от 8,7% до 10%.

Отдельная тема – налоги, как один из источников доходов и сохранение налоговых льгот для привлечения инвесторов.

«Доходы бюджета 2018 года будут выше, чем доходы бюджета 2017 года. У нас растут налоговые поступления на НДФЛ, на недвижимость, на прибыль»,— сообщил Николай Александрычев — заместитель председателя ЯОД.

На что пойдут бюджетные рубли, уже примерно известно. Большая часть расходов, порядка 70% — исполнение социальных обязательств и указов президента. При этом губернатор поставил задачу — сформировать бездефицитный бюджет.

«По указам президента достаточно высокий идет рост зарплат, мы это обеспечим. Кроме того, будет предусмотрена и индексация прочим категориям, которые не попадают под указы президента. Но при этом, мы не должны забывать и о развитии, об инвестиционной привлекательности»,— отметил Илья Баланин — директор департамента финансов ЯО.

«Практика хорошая губернаторского проекта «Решаем вместе», она будет продолжена. Сколько средств будете закладывать?»,— поинтересовался Валентин Журавлев — депутат ЯОД.

— Мы планируем где-то на уровне 600 миллионов рублей.

Депутатские слушания еще и возможность внести предложения на этапе формирования бюджета.

«Приоритетное финансирование тех госпрограмм, которые увеличивают доходную часть бюджета. И особенно увеличить финансирование программ, связанных с развитием промышленности, инвестиционной деятельности и развитием сельского хозяйства»,— отметил Александр Гончаров — депутат ЯОД.