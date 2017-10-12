В областной Думе состоялись депутатские слушания по проекту бюджета на 2018 год

Каким будет бюджет Ярославской области в
Старт длительного бюджетного процесса.
Отдельная тема – налоги, как один
«Доходы бюджета
На что пойдут бюджетные рубли, уже примерно известно. Большая часть расходов, порядка
«По указам президента достаточно высокий идет рост зарплат,
«Практика хорошая губернаторского проекта «Решаем вместе», она будет продолжена. Сколько средств будете
— Мы планируем
Депутатские слушания еще
«Приоритетное финансирование тех госпрограмм, которые увеличивают доходную часть бюджета.
Участники слушаний подготовили ряд рекомендаций, например, по строительству школ