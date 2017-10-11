На заседании Правительства подвели промежуточные итоги реализации программы капремонта

Только треть
«На некоторых объектах проектировщики вообще даже
«Надо посмотреть.
Не менее жесткая постановка вопроса и
«В этом году объем проводимых работ равен объему трех предыдущих лет.
А это
Только треть
«На некоторых объектах проектировщики вообще даже
«Надо посмотреть.
Не менее жесткая постановка вопроса и
«В этом году объем проводимых работ равен объему трех предыдущих лет.
А это
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