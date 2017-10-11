На заседании Правительства подвели промежуточные итоги реализации программы капремонта

Только треть от плана. Промежуточные итоги реализации программы капитального ремонта подвели на заседании регионального Правительства. В чем причина неторопливости подрядчиков?. И рискуют ли жители области встретить зиму с дырами в крышах? Выяснили «Вести».

Ярославль — в аутсайдерах по темпам проведения капремонта. Выполнено меньше 40% от плана. А он на 2017 год масштабен. Ремонт свыше 600 домов, подготовка проектов еще почти по 700 объектам. На всё — полтора миллиона рублей. Но вот с выполнением подрядчики не торопятся. На многие объекты вышли только в августе. Причина — в аномально дождливом лете, но главное, в плохом качестве проектной документации.

«На некоторых объектах проектировщики вообще даже не показывались. Делали по аналогии, дистанционно проекты. Применяли, привязывали какие-то типовые решения, с чем мы сейчас в процессе производства работ боремся»,— отметил Виталий Ткаченко — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

«Надо посмотреть. Мы уже останавливались на этих вопросах. Насколько эффективно работают проектные организации? Нужны ли они вообще в таком виде или нет?»,— сказал Дмитрий Миронов – губернатор Ярославской области.

Не менее жесткая постановка вопроса и в отношении недобросовестных подрядчиков. Работы на проблемных объектах прошлых лет завершены. А собственникам жилья возмещают ущерб. Всего сейчас в регионе отремонтировано более 200 объектов, на остальных — работы в разной степени готовности. Их возьмут под контроль Правительства. Недобросовестных подрядчиков ждут еженедельные проверки.

«В этом году объем проводимых работ равен объему трех предыдущих лет. И мы все должны понимать, что ответственность перед жителями не удваивается, а просто утраивается. Подрядчики должны выполнять качественно, а также, соблюдать все запланированные сроки»,— сообщил Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.