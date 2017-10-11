Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA прибыл в Ярославль

В столицу «Золотого кольца»
Позади
«У нас сегодня уникальная возможность,
За всю историю футбольного кубка, только шесть сборных стали обладателями кубка. Увы, России
«Прикоснуться, конечно, нельзя
Ярославские футболисты подзарядиться пока
«Я думаю, что каждый
«Вы знаете, как
Увидеть воочию
— Понравилось. Главное, ради ребенка. Специально приехали
«Никогда
«Такое событие бывает раз
— Красивый, очень понравился. Вообще шикарный комплекс.
— Светится, красивый.
— Эмоции переполняют.
Историческое событие для нашего города завершится
Напоминаем, что