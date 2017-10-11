Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA прибыл в Ярославль

В столицу «Золотого кольца» на два дня прибыл Кубок Чемпионата мира по футболу. Главный трофей планеты уже посмотрели тысячи жителей и гостей города. В числе счастливчиков и наш корреспондент Захар Акопов.

Позади 4 тысячи километров, 7 городов. Ждали этого события давно. Подготовили большой праздник, участниками которого стали юные футболисты, танцоры, барабанщики и даже животные. И вот, под овации трибун самый желанный трофей планеты показали ярославцам.

«У нас сегодня уникальная возможность, в течение двух дней мы сможем посмотреть и прикоснуться к новой истории, главному трофею, Кубку мира предстоящего Чемпионата, который через восемь месяцев стартует в Москве»,— отметил Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.

За всю историю футбольного кубка, только шесть сборных стали обладателями кубка. Увы, России в этом списке нет. Но многие бывшие футболисты удостоены звания послов Чемпионата мира. Среди них — нападающий Дмитрий Булыкин.

«Прикоснуться, конечно, нельзя к этому кубку, но постоять рядом, почувствовать эту энергию, которая от него идёт, уже возможно жителям Ярославля»,— сказал Дмитрий Булыкин — экс-нападающий сборной России по футболу.

Ярославские футболисты подзарядиться пока не успели. Но сделают это в ближайшее время.

«Я думаю, что каждый из них обязательно посетит. Может быть, постараемся сделать это организованно, то есть приедем все вместе»,— сказал Александр Побегалов — главный тренер ФК «Шинник».

«Вы знаете, как в храме. Это футбольная святыня. Подойдут, приложатся, всё будет хорошо»,— заметил Виктор Костин — первый заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Увидеть воочию и сфотографироваться с кубком может любой желающий в центре столицы «Золотого кольца». Ещё за час до начала просмотра выстроилась большая очередь. Вот он, тот самый трофей, за который борются абсолютно все футболисты мира. Шесть килограммов, из которых пять — чистое золото. Здесь в шатре он помещён в специальную капсулу. Через стекло можно разглядеть мельчайшие детали. В том числе, гравюры, надписи победителей Кубка мира. Посмотреть на кубок мечтали как поклонники футбола, так и люди, далёкие от спорта. Сюда шли целыми семьями.

— Понравилось. Главное, ради ребенка. Специально приехали с Вологды.

«Никогда не увидишь больше такой Кубок мира. Ждал этого два месяца, три. Каждый день думал об этом»,— поделился Дамир Габдулин.

«Такое событие бывает раз в жизни, скорее всего. А у него начало. Возможно, он будет когда-нибудь держать его лично»,— сказал Евгений Найдён.

— Красивый, очень понравился. Вообще шикарный комплекс.

— Светится, красивый.

— Эмоции переполняют.

Историческое событие для нашего города завершится 12 октября. А уже на следующий день эстафету у Ярославля примет Калининград. Впереди ещё 17 городов и 22 тысячи километров пути.