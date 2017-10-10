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Вторник, 10 Октябрь 2017 21:28

В Ярославле впервые будет представлен мюзикл «Джейн Эйр»

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Этот роман экранизировали много раз. А вот мюзикл по произведению Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» в Европе представили впервые. А площадкой для постановки стал «Московский театр оперетты».

Современная версия судьбы Джейн Эйр немного отличается от известного романа. Мюзикл получился более жизнерадостный, но не менее захватывающий, уверяет режиссер-постановщик Алина Чевик. Раньше увидеть спектакль «Джейн Эйр» можно было лишь на московских подмостках.

«Очень мало площадок такого уровня. В стране нет таких площадок практически, даже в крупных городах»,— отметил Евгений Забегалов — организатор гастрольного тура.

Над мюзиклом работали известные профессионалы этого жанра. А на сцене выступает основной состав труппы «Московского театра оперетты», рассказывают организаторы. В музыкальном спектакле задействованы более 100 человек. И все они: солисты, балет, оркестр, хор и даже технический персонал участвуют в выездной постановке.

«Создание любого спектакля — это огромный процесс. Разучивание музыкальных партий. Потом мюзикл или оперетта — это хореография, танцы. И для того, чтобы получилось яркое, интересное, красивое, зрелищное шоу, спектакль, конечно, нужно вкладывать очень много труда. И актеры пробуют себя совершенно в разных жанрах, разных амплуа»,— рассказала Алина Чевик — режиссер-постановщик мюзикла «Джейн Эйр».

Важную роль в мюзикле играют и мультимедийные технологии. Для этого, помимо масштабных декораций и ярких костюмов, вместе с труппой театра гастролирует современное звуковое оборудование и осветительная техника.

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