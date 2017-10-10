Проект «Решаем вместе» продолжится в 2018 году

Далеко не все решения проблем зависят от властей. И это подтвержает программа «Решаем вместе». Ее промежуточные итоги подвели сегодня.

Напомним, в нее вошли 504 объекта. Финансирование составило около 650 миллионов рублей. Уже завершены 394 объекта — почти 80%. На 108 работы еще продолжаются. Глава региона Дмитрий Миронов отметил высокие темпы в Мышкинском и Любимском районах. А вот по Ярославлю есть замечания. Строители до сих пор не появились в парке 50-летия ВЛКСМ и на участке бульвара на проспекте Ленина от улицы Свободы до Республиканской. Дмитрий Миронов также подчеркнул, следить нужно не только за сроками, но и за качеством. В целом же, программа получила хорошие отзывы от жителей.