Проект «Решаем вместе» продолжится в 2018 году

Далеко не все решения проблем зависят от властей.И это подтвержает программа «Решаем вместе». Ее промежуточные итоги подвели сегодня.
Напомним, в нее вошли 504 объекта. Финансирование составило около 650 миллионов рублей. Уже завершены394 объекта — почти 80%. На 108 работы еще продолжаются. Глава региона Дмитрий Миронов отметил высокие темпы в Мышкинскоми Любимском районах. А вот по Ярославлю есть замечания. Строители до сих пор не появилисьв парке 50-летия ВЛКСМ и на участке бульвара на проспекте Ленина от улицы Свободы до Республиканской. Дмитрий Миронов также подчеркнул, следить нужно не толькоза сроками, но и за качеством.В целом же, программа получила хорошие отзывы от жителей.
«Принято совместное решение и в следующем году продолжить реализацию проекта «Решаем вместе». И начать подготовительную работу, как на уровне Правительства, так и на уровне муниципальных образований, необходимо уже сейчас, и говорить активно об этомжителям»,— отметил Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.
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