Мусорный полигон отравляет жизнь жителям Пошехонья

Сотни тонн отходов со всего Пошехонского района — в одном месте. Этот полигон давно не соответствует необходимым требованиям. А заложниками этой дурно пахнущей ситуации оказались местные жители. Захар Акопов оценил масштабы свалки на месте и лично убедился — так жить нельзя.

Неприятный запах десятилетиями отравляет жизнь жителям Пошехонья. Зинаида Соколова живет здесь 44 года. От смрада, рассказывает женщина, не спрятаться никуда, особенно когда ветер дует в сторону домов.

«Запах ночью, особенно ночью, окна открыть невозможно, потому что шибко воняет, конечно»,— сказала Зинаида Соколова — местная жительница.

Весь мусор района попадает на этот полигон. При этом, здесь отсутствует изоляция, коммуникации, отходы складируют хаотично, не созданы условия для работы сотрудников.

Общая площадь полигона 38 тысяч квадратных метров. За моей спиной находятся два столба, которые обозначают начало границы. Однако, сама свалка распространилась примерно на километр. Причина простая — плохая дорога. Большегрузы сюда не доезжают и сваливают мусор прямо на обочине. Несмотря на запрет, сюда регулярно наведываются местные жители, и в поисках металла поджигают мусор.

Этой проблемой заинтересовались в Общероссийском народном фронте. Его региональные представители на месте составили большой список из нарушений.

«Есть нормы по созданию полигонов, так вот данная площадка полигонам никак не отвечает, ни по каким параметрам, абсолютно»,— сообщил Сергей Филимонов — руководитель экологической группы Ярославского отделения ОНФ.

Привлекли к решению этой проблемы и природоохранную прокуратуру. В ведомстве предлагают свалку закрыть и создать новую.

«Нужно разработать проект рекультивации, согласовать его в заинтересованных органах, получить на него заключение экологической экспертизы и уже начать его реализацию. Но это, конечно, длительные сроки. Не менее года»,— сообщила Диляра Каримова — помощник Ярославского межрайонного природоохранного прокурора.

Загрузка объекта уже превысила 100%, говорят в управляющей компании. Чтобы привести свалку в нормативное состояние необходимо более 15 млн рублей. Но арендатор полигона делать это не намерен.

«Полигон себя не оправдывает. Смысл ставить здесь круглосуточную сторожевую охрану. Полигона на следующий год, тарифы до сентября не заявлены. В ноябре я его закрываю»,— рассказал Андрей Комаров — директор полигона.