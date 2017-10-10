Мусорный полигон отравляет жизнь жителям Пошехонья

Сотни тонн отходов
Неприятный запах десятилетиями отравляет жизнь жителям Пошехонья. Зинаида Соколова живет здесь
«Запах ночью, особенно ночью, окна открыть невозможно, потому что шибко воняет,
Весь мусор района попадает
Общая площадь полигона
Этой проблемой заинтересовались
«Есть нормы по созданию полигонов, так вот данная площадка полигонам никак
Привлекли
«Нужно разработать проект рекультивации, согласовать его
Загрузка объекта уже превысила 100%, говорят
«Полигон себя
По итогам проверки ОНФ составит отчет