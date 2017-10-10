В Ярославле скульптурное панно «Карта города» возьмут под видеонаблюдение

Скульптурное панно «Карта города» возьмут под видеонаблюдение. Такое решение было принято после того, как неизвестные вандалы отломили фрагмент монумента.
Напомним, панно представляет собой свиток
Скульптурное панно «Карта города» возьмут под видеонаблюдение. Такое решение было принято после того, как неизвестные вандалы отломили фрагмент монумента.
Напомним, панно представляет собой свиток
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