В Ярославле скульптурное панно «Карта города» возьмут под видеонаблюдение

Скульптурное панно «Карта города» возьмут под видеонаблюдение. Такое решение было принято после того, как неизвестные вандалы отломили фрагмент монумента. Как рассказал «Вестям» один из авторов памятника Николай Мухин, камера в Ильинском сквере появится уже в ближайшие дни. Он также отметил, что «карту» восстановят. Поскольку фрагмент невелик, трудности ремонт не составит,— подчеркнул мастер.

Напомним, панно представляет собой свиток с историческим планом Ярославля. На нем в деталях воссозданы улицы, дома, храмы.