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Вторник, 10 Октябрь 2017 14:48

В Ярославле скульптурное панно «Карта города» возьмут под видеонаблюдение

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Скульптурное панно «Карта города» возьмут под видеонаблюдение. Такое решение было принято после того, как неизвестные вандалы отломили фрагмент монумента. Как рассказал «Вестям» один из авторов памятника Николай Мухин, камера в Ильинском сквере появится уже в ближайшие дни. Он также отметил, что «карту» восстановят. Поскольку фрагмент невелик, трудности ремонт не составит,— подчеркнул мастер.

Напомним, панно представляет собой свиток с историческим планом Ярославля. На нем в деталях воссозданы улицы, дома, храмы.

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