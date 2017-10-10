В ФАС рассказали о нарушении закона в банках

Низкие процентные ставки по кредитам и ипотекам. Заманчивые слова и цифры ярославцы часто видят в интернете и на рекламных билбордах. Как оказалось, некоторые организации размещают эту информацию с нарушениями. Их ярославское областное Управление федеральной антимонопольной службы только в сентябре обнаружило сразу несколько. К примеру, ярославец на сайте банка попытался оформить кредит с рекламируемой ставкой 10 целых 25 сотых процента. Однако после оформления сделки эта цифра выросла до 11%. УФАС усмотрело в действиях организации нарушения закона о защите конкуренции, обязав изменить мужчине кредитную ставку на ту, что была указана на сайте. В другом случае банк разместил рекламу на своем офисе, и она также заинтересовала антимонопольщиков.

«Банк на рекламной конструкции в соответствующей рекламе разместил информацию таким образом, что потребитель не мог воспринимать эту информацию. Мелким шрифтом, который не позволяет прочитать эту информацию, вводит потребителя в заблуждение. Решениями по делам данная реклама была признана ненадлежащей. Лицо, которое разместило ненадлежащую рекламу, будет подлежать к административной ответственности. Размер штрафа за такое правонарушение составляет от 100 тысяч рублей»,— рассказала Марьяна Матяшевская — заместитель руководителя Управления федеральной антимонопольной службы России по Ярославской области.