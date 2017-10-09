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Понедельник, 09 Октябрь 2017 21:53

Дмитрий Миронов проверил качество проведения капитального ремонта в Ярославле

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За капремонт — «неуд». Сегодня глава региона лично проверил качество проводимых работ в Ярославле. Первый в списке — дом в Первомайском переулке. Ремонт объекта культурного наследия с полуторавековой историей затягивается. Отставание от графика — 2 месяца. И это при сумме контракта в 3,5 миллиона рублей.

«Вы не успеваете. По проектной документации очень много вопросов по качеству. Понимаете, что мы не должны повторять итоги прошлых лет, когда люди уходят в зиму с незакрытыми крышами»,— отметил Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.

Недобросовестного подрядчика ждут еженедельные проверки. Работы будет контролировать лично глава региона. Дмитрий Миронов остался недоволен и работой управдома Кировского района. Дали неделю на приведение в порядок подъездов. Так же, как и в доме 14А по улице Городской вал — втором пункте инспекции губернатора.

Кроме того, по словам жителей, в некоторых квартирах до сих пор нет тепла. В итоге Кировский управдом ждет проверка. Если информация подтвердится, компанию лишат лицензии. А такие рейды в регионе теперь станут регулярными. Сейчас капитальный ремонт завершен уже более чем на двухстах объектах.

«У нас задача до конца октября закрыть все плоские кровли, и мы эту задачу, безусловно, выполним. И в производстве останутся порядка 88 скатных кровель. Работы по этим кровлям разрешены, и их можно делать в осенне-зимний период. Если мы увидим, что по тем или иным причинам не успеваем к 15 декабря закончить ремонт, на раннем этапе, уже в первых числах ноября будем принимать решение. Лучше будем не выходить на данные объекты, чем оставлять их открытыми на зимний период»,— сообщил Эдуард Потапов — директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

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