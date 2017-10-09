Дмитрий Миронов проверил качество проведения капитального ремонта в Ярославле

За
«Вы
Недобросовестного подрядчика ждут еженедельные проверки. Работы будет контролировать лично глава региона. Дмитрий Миронов остался недоволен
Кроме того, по словам жителей,
«У нас задача
За
«Вы
Недобросовестного подрядчика ждут еженедельные проверки. Работы будет контролировать лично глава региона. Дмитрий Миронов остался недоволен
Кроме того, по словам жителей,
«У нас задача
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