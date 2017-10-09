Дмитрий Миронов проверил качество проведения капитального ремонта в Ярославле

За капремонт — «неуд». Сегодня глава региона лично проверил качество проводимых работ в Ярославле. Первый в списке — дом в Первомайском переулке. Ремонт объекта культурного наследия с полуторавековой историей затягивается. Отставание от графика — 2 месяца. И это при сумме контракта в 3,5 миллиона рублей.

«Вы не успеваете. По проектной документации очень много вопросов по качеству. Понимаете, что мы не должны повторять итоги прошлых лет, когда люди уходят в зиму с незакрытыми крышами»,— отметил Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.

Недобросовестного подрядчика ждут еженедельные проверки. Работы будет контролировать лично глава региона. Дмитрий Миронов остался недоволен и работой управдома Кировского района. Дали неделю на приведение в порядок подъездов. Так же, как и в доме 14А по улице Городской вал — втором пункте инспекции губернатора.

Кроме того, по словам жителей, в некоторых квартирах до сих пор нет тепла. В итоге Кировский управдом ждет проверка. Если информация подтвердится, компанию лишат лицензии. А такие рейды в регионе теперь станут регулярными. Сейчас капитальный ремонт завершен уже более чем на двухстах объектах.