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Понедельник, 09 Октябрь 2017 14:53

В Ярославле продолжается ремонт дорог

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Сегодня в Ярославле продолжится ремонт дорожного полотна на Толбухинском мосту. К слову, на 9 октября в городе запланирован большой объем работ. Но многое будет зависеть от погодных условий. Как, например, на Большой Федоровской. Здесь в планах уложить верхний слой асфальта, но дождь может этому помешать. Возможно, скорректировать работы придется и на Труфанова. Наносить разметку лучше в сухую погоду. На Суздальской, Красноперекопской, Володарского и Ленинградском проспекте (по второстепенной дороге) планируют обустроить тротуары.
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