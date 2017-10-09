В Ярославле продолжается ремонт дорог

Сегодня в Ярославле продолжится ремонт дорожного полотна на Толбухинском мосту. К слову, на 9 октября в городе запланирован большой объем работ. Но многое будет зависеть от погодных условий. Как, например, на Большой Федоровской. Здесь в планах уложить верхний слой асфальта, но дождь может этому помешать. Возможно, скорректировать работы придется и на Труфанова. Наносить разметку лучше в сухую погоду. На Суздальской, Красноперекопской, Володарского и Ленинградском проспекте (по второстепенной дороге) планируют обустроить тротуары.