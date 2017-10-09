«Шинник» в гостях переиграл «Спартак-2»

Волевая победа «Шинника» в гостях приблизила команду Александра Побегалова к верхней части таблицы Первенства ФНЛ. Ярославцам в Москве противостоял местный «Спартак-2». Хозяева первыми открыли счёт, однако за минуту до окончания тайма чёрно-синие восстановили равенство. Во втором тайме в равной борьбе больше преуспели гости. Сергей Крамаренко точным ударом принес ярославцам три очка. 1:2 — закрепить успех «Шинник» постарается в субботу. На костромском стадионе «Урожай» наши футболисты сойдутся с калининградской «Балтикой».

«Рад, что нашли в себе силы переломить ход игры, создать моменты, их реализовать и фактически ничего не позволить «Спартаку» в их контригре»,— отметил Александр Побегалов — главный тренер ФК «Шинник».