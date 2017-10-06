В селе Спас Даниловского района открылся обновлённый Дом культуры

В селе Спас Даниловского района сегодня после капитального ремонта открылся Дом культуры. В этом году ДК отмечает 50-летие, и обновление здания — настоящий подарок, говорят жители села. Для гостей — концерт. Все звезды — местные. В Доме культуры работает 8 кружков, вокальных и хореографических, причем, как для детей, так и для взрослых.

«У нас менялся пол в фойе полностью, плитка положена, у нас теплые туалеты, отремонтирована кружковая комната, стены все отремонтированы, потолок и в фойе, и в зрительном зале и фасад»,— рассказала Ирина Бочкова — заведующая Спасским ДК.

«Очень приятно, что каждый из жителей села Спас внес и свою лепту. Они благоустраивали территорию, они собирали деньги по программе «Решаем вместе» для того, чтобы этот Дом культуры стал настоящим местом притяжения внимания и жителей и гостей»,— сказала Марина Васильева — директор Департамента культуры Ярославской области.

Капитальный ремонт в Спасском доме культуры стал возможен, благодаря губернаторской программе «10 точек роста». Поддержка сельских ДК в ней — особый пункт. В 2017 году на эти цели регион направил 30 миллионов рублей. Еще 4 поступили из федерального бюджета. Поддерживать клубы на селе планируют и дальше.

«В федеральном бюджете заложены на него средства. Ярославская область получит порядка 15 миллионов рублей, и мы панируем заложить наше областное софинансирование в размере 6 миллионов рублей»,— сообщила Ольга Хитрова — депутат Думы Ярославской области.