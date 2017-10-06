В селе Спас Даниловского района открылся обновлённый Дом культуры

В селе Спас Даниловского района сегодня после капитального ремонта открылся Дом культуры.
«У нас менялся пол
«Очень приятно, что каждый
Капитальный ремонт
«В федеральном бюджете заложены
«Сейчас
В селе Спас Даниловского района сегодня после капитального ремонта открылся Дом культуры.
«У нас менялся пол
«Очень приятно, что каждый
Капитальный ремонт
«В федеральном бюджете заложены
«Сейчас
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