Интерактивный портал —в действии.За три дня работы в электронную книгу жалоб поступило около 70 сообщений, сообщают в Правительстве области. Большинство обращений касаются ЖКХ, в частности уборки придомовых территорий, содержания контейнерных площадок, водоснабжения. В течение10 рабочих дней по каждому вопросу органами власти должен быть дан ответ. Все сообщенияна портале четко классифицированы. Это позволяет сразу адресовать их профильному органу власти.
Напомним, на электронном портале «Делаем вместе» можно заявить о проблемах, недостатках или недочетах и получить ответ об их устранениив максимально короткие сроки. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на порталеи описать суть проблемы. Пока воспользоваться этой возможностью могут только жители Ярославля, но с нового года ресурс начнет работать по всей области.
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