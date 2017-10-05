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Четверг, 05 Октябрь 2017 18:26

Электронный портал «Делаем вместе» — в действии

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Медиа

Интерактивный портал — в действии. За три дня работы в электронную книгу жалоб поступило около 70 сообщений, сообщают в Правительстве области. Большинство обращений касаются ЖКХ, в частности уборки придомовых территорий, содержания контейнерных площадок, водоснабжения. В течение 10 рабочих дней по каждому вопросу органами власти должен быть дан ответ. Все сообщения на портале четко классифицированы. Это позволяет сразу адресовать их профильному органу власти.

Напомним, на электронном портале «Делаем вместе» можно заявить о проблемах, недостатках или недочетах и получить ответ об их устранении в максимально короткие сроки. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на портале и описать суть проблемы. Пока воспользоваться этой возможностью могут только жители Ярославля, но с нового года ресурс начнет работать по всей области.

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