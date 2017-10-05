Стала известна причина пожара в доме в Поселке Текстилей в Ярославле

Пожар, который оставил без крыши над головой владельцев шести квартир, мог произойти
«Идет проверка по данному факту. Работает исследовательская пожарная лаборатория, которая
Тушению препятствовала находящаяся рядом линия электропередач.
Пожар, который оставил без крыши над головой владельцев шести квартир, мог произойти
«Идет проверка по данному факту. Работает исследовательская пожарная лаборатория, которая
Тушению препятствовала находящаяся рядом линия электропередач.
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