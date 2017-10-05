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Четверг, 05 Октябрь 2017 18:24

Стала известна причина пожара в доме в Поселке Текстилей в Ярославле

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Пожар, который оставил без крыши над головой владельцев шести квартир, мог произойти из-за ремонта на чердаке. Предварительная причина ЧП — огневые работы на мансардном этаже дома на улице Поселок Текстилей. Напомним, пожар начался в половине шестого вечера накануне. К моменту приезда пожарных огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали 80 человек. На месте происшествия работали 17 расчетов — 61 человек личного состава МЧС. Пожару был присвоен повышенный — второй ранг опасности.

«Идет проверка по данному факту. Работает исследовательская пожарная лаборатория, которая в указанные сроки даст официальное заключение. Но, со слов местных жителей, проводились огневые работы непосредственно в том подъезде, на чердаке здания»,— рассказал Андрей Агафонов — начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Ярославской области.

Тушению препятствовала находящаяся рядом линия электропередач. Она мешала установке спецтехники. Поэтому спасатели долго не могли попасть на кровлю, им приходилось проникать туда через  помещения. Не хватало также воды и давления в ближайших пожарных гидрантах. К тому же деревянные перекрытия между квартирами на мансардном этаже могли обрушиться под пожарными, что осложняло тушение.

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