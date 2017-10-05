Стала известна причина пожара в доме в Поселке Текстилей в Ярославле

Пожар, который оставил без крыши над головой владельцев шести квартир, мог произойти из-за ремонта на чердаке. Предварительная причина ЧП — огневые работы на мансардном этаже дома на улице Поселок Текстилей. Напомним, пожар начался в половине шестого вечера накануне. К моменту приезда пожарных огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Из здания эвакуировали 80 человек. На месте происшествия работали 17 расчетов — 61 человек личного состава МЧС. Пожару был присвоен повышенный — второй ранг опасности.

«Идет проверка по данному факту. Работает исследовательская пожарная лаборатория, которая в указанные сроки даст официальное заключение. Но, со слов местных жителей, проводились огневые работы непосредственно в том подъезде, на чердаке здания»,— рассказал Андрей Агафонов — начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Ярославской области.